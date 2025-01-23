Дежавю: почему возникает и как работает феномен

Дежавю – странное чувство, возникающее, когда кажется, что вы уже что-то переживали. Лишь несколько лет назад ученые приблизились к раскрытию этой тайны, которая может быть довольно жуткой, особенно когда вы знаете, что точно не делали этого и не были в этом месте раньше.

И хотя специалисты не могут подтвердить, почему это происходит, научно, у них есть несколько вполне реальных теорий, почему люди могут чувствовать дежавю. Об этом говорится в статье Healthline.

Незначительные сбои в работе мозговых цепочек

Одна из теорий состоит в том, что в мозгу есть небольшой "глюк", и происходит небольшая путаница, когда активны и та часть мозга, отслеживающая текущие события, и та, которая воспроизводит воспоминания.

Обычно это не вызывает беспокойства, если только это не происходит слишком регулярно. В противном случае следует обратиться к своему врачу.

Также считается, что это может быть связано с другим видом "неисправности". Это может быть связано с тем, как вы поглощаете информацию, и это может быть связано с тем, что в памяти был проделан короткий путь. Поэтому вам может казаться, что вы восстанавливаете давние воспоминания, хотя на самом деле это произошло за последние несколько секунд.

Или же существует теория о сбое с "задержкой обработки". По сути, вы наблюдаете за чем-то, но информация поступает в ваш мозг двумя отдельными путями, и, возможно, один из них – быстрее, чем другой. Поэтому ваш мозг может "прочитать это единственное событие как два разных опыта".

Воспроизведение в памяти

Другие считают, что дежавю зависит от того, как вы обрабатываете и воспроизводите воспоминания.

Исследование Энн Клири, исследователя дежавю и профессора психологии из Университета штата Колорадо, подтверждает это мнение, поскольку она нашла доказательства того, что дежавю может возникать в ответ на событие, напоминающее то, что вы уже пережили, но не помните.

Вы можете быть не в состоянии вспомнить это по определенным причинам, но ваш мозг все равно знает, что вы были в подобной ситуации. Возможно, это произошло в детстве, или вы не можете припомнить это по какой-то другой причине.

Расщепленное восприятие

Эта теория предполагает, что это происходит, когда вы видите что-то за два раза. Возможно, в первый раз вы немного отвлеклись или это было в уголке глаза. И когда вы правильно посмотрите на событие, ваш мозг может вспомнить предыдущее восприятие, и вам будет казаться, что это два разных события. На самом же деле это "только одно продолжение восприятия одного и того же события".

Память

В целом эксперты сходятся во мнении, что дежавю, скорее всего, каким-то образом связано с памятью. Возможно, вы уже переживали нечто подобное раньше и просто не можете этого вспомнить.

Но в любом случае, это, как правило, не повод для беспокойства. Однако, если это происходит регулярно, это может быть признаком усталости или стресса или симптомом заболевания.

Мнение медиков

Документ от Oxford Health NHS Foundation Trust объясняет, что чувство дежавю не является чем-то "странным".

В нем говорится: "Наш мозг часто делает неполные снимки событий (он не может вспомнить все). Иногда запаха, звука, света, определенным образом падающего на дерево, достаточно, чтобы запустить эту частичную память, которую наш мозг потом пытается приспособить к ситуации".

Однако для некоторых людей дежавю сопровождает эпилепсию.

NHS объясняет, что простые парциальные (фокальные) приступы могут вызвать ощущение, что события уже происходили раньше, и могут быть "предупреждением" о том, что вот-вот произойдет другой тип приступа.

Напомним, ученый объяснил феномен Лохнесского чудовища. Несмотря на научные отрицания, легенда о "Несси" продолжает жить, и, вероятно, еще не раз будет окружена новыми загадками и попытками разгадать ее тайны.

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