Трамп "наехал" на Путина: президент США выдвинул жесткий ультиматум РФ

Первые заявления Трампа после инаугурации всколыхнули мир. Он написал, что вынужден будет ввести высокие пошлины и наложить санкции на российские товары, если Россия не прекратит войну.

Новый президент США Дональд Трамп в среду, 22 января, написал в своем аккаунте в Truth Social о том, что будет вынужден ввести высокие пошлины и наложить санкции на российские товары, если Россия не прекратит войну. Более того, Трамп дал 100 дней для завершения войны в Украине.

Все детали – в эксклюзиве ТСН.UA.

Трамп "наехал" на Путина

Свое сообщение Трамп начал с того, что "не хочет вредить России и любит русский народ". Он также упомянул о своих "очень хороших отношениях" с главой кремлевского режима Путиным.

"Учитывая все это, я хочу сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту бессмысленную войну! БУДЕТ ТОЛЬКО ХУЖЕ. Если мы не заключим "соглашение", к тому же ближайшим иногда у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие пошлины, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим привлеченным странам", — написал он.

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Трамп призвал покончить с этой войной, которая никогда бы не началась, будь он президентом.

"Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пора "заключить соглашение"", — добавил он.

Накануне Трамп также заявлял, что рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России, если Путин не сядет за стол переговоров. Он сказал, что в ближайшее время рассчитывает на переговоры с российским диктатором.

В свою очередь CNN отмечает, что последние комментарии Трампа являются одними из самых резких, которые он сделал в адрес Путина.

"Раньше, во время своей кампании за Белый дом, и Трамп, и вице-президент Джей-Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшего участия США в борьбе в Украине, часто предполагая, что Украина должна согласиться на перемирие с Россией, несмотря на потерю своих территорий. Заявление президента США о том, что он хочет встретиться с Путиным, свидетельствует о том, что Трамп считает, что его межличностное "искусство договариваться" может проложить дипломатический путь".

Также, по словам Трампа, его администрация "рассмотрит" возможность отправки дополнительного оружия по Украине. И все бы ничего. Однако здесь вероятно будет одно болезненное условие. Администрация президента США может потребовать снижения призывного возраста до 18 лет в обмен на поставки вооружения. Об этом пишет The Times.

"Для президента Зеленского это пересечет красную линию. Он защитил самых молодых мужчин своей страны от конфликта, истощающего ее ограниченную силу. Уклонение от призыва на военную службу распространено, поскольку наступает усталость от войны. Снижение призывного возраста может стать политически роковым".

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Более того, мир Трампа будет предусматривать территориальные уступки, отмечает издание. Это будет означать, что Украина де-факто, хотя и не де-юре, откажется от пятой части своих территорий, однако эту "горькую пилюлю", вероятно, могут подсластить гарантиями безопасности от Запада для территорий, контролируемых Украиной, отмечается в статье. Также, чтобы мир был продолжительным, возможно развертывание в Украине американских и европейских сил.

Трамп также отметил, что он нажал на лидера КНР Си Цзиньпина, призвав его вмешаться, чтобы остановить войну в Украине.

"Он не слишком много сделал для этого. У него много власти, как и мы имеем много власти. Я сказал: "Ты должен это решить". Мы это обсуждали", – сказал Трамп.

Трамп блефует?

Трамп запугивает Путина санкциями и экономическим давлением, однако издание AP объяснило, почему это может не сработать. Издание напоминает, что РФ находится под санкциями с 2014 года и уже приспособилась к ограничениям. Угрозы президента США Дональда Трампа России новыми санкциями и поднятием тарифов не имеют особого смысла.

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Как пишут журналисты, экспорт России в США сейчас настолько мал, что его окончательное прекращение не станет для россиян болезненным ударом. За весь 2024 год РФ продала США товаров и услуг на $2,8 миллиарда против $14,4 миллиарда в 2022-м — то есть экспорт из РФ уже сократился более чем в 5 раз. К тому же Россия уже и так является страной с одним из крупнейших санкций против своей экономики, как и ее ближайшие партнеры ― Иран и КНДР. В таком режиме россияне живут уже почти три года, а первые серьезные санкции в РФ наложили еще в 2014 году. "Несмотря на тон заявления, вряд ли этот рычаг может серьезно испугать Путина", — заключает издание.

Трамп заставит Путина проиграть войну

Тогда возникает логичный вопрос – как при таких раскладах Трамп сможет заставить Путина проиграть войну? Дипломат и посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый отметил в эфире "КИЕВ24", что Путин действует как гопник и понимает только язык силы. Когда президент США Дональд Трамп поймет, что Путину нужно "дать по морде", тогда последует нормальный процесс, который для РФ завершится поражением.

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"Против силы действует только сила. Надо сформировать силу для того, чтобы Путину по морде раз дать сильно, что еще ни разу не было за это время. Путин – гопник, он действует как гопник и все его окружение. А гопник пока не получит, он не остановится. Захочет ли этого Дональд Трамп, мы же не знаем. Байдена", — говорит Чалый.

А вот по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, у диалога с Россией, по крайней мере путинских времен, нет перспектив. Когда новоизбранный президент США Дональд Трамп поговорит с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, он осознает, что у РФ нет смысла договариваться о чем-то. Потому что это примитивно, отмечает Подоляк. Глава США поймет, считает Подоляк, что нужно: еще добавить способности Украине — милитарные возможности нанести поражение России и увеличить удары по территории России, ведь это сильно триггерит Путина и его окружение; повысить цену войны для Путина – за счет вытеснения РФ из ряда глобальных финансовых и отраслевых рынков.

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