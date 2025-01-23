Трамп "наїхав" на Путіна: президент США висунув жорсткий ультиматум РФ

Перші заяви Трампа після інавгурації сколихнули світ. Він написав, що буде змушений запровадити високі мита та накласти санкції на російські товари, якщо Росія не припинить війну.

Новий президент США Дональд Трамп у середу, 22 січня, написав у своєму акаунті в Truth Social про те, що буде змушений запровадити високі мита та накласти санкції на російські товари, якщо Росія не припинить війну. Ба більше, Трамп дав 100 днів для завершення війни в Україні.

Всі деталі – в ексклюзиві ТСН.UA.

Трамп "наїхав" на Путіна

Свій допис Трамп почав з того, що "не хоче шкодити Росії і любить російський народ". Він також згадав свої "дуже хороші стосунки" з главою кремлівського режиму Путіним.

"З огляду на все це, я хочу зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і президенту Путіну дуже велику послугу. Підіть на угоду зараз і припиніть цю безглузду війну! БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Якщо ми не укладемо "угоду", до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи й санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим залученим країнам", — написав він.

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Трамп закликав покінчити з цією війною, яка ніколи б не почалася, якби він був президентом.

"Ми можемо зробити це легким або важким шляхом — і легкий шлях завжди кращий. Настав час „укласти угоду“", — додав він.

Напередодні Трамп також заявляв, що розгляне можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, якщо Путін не сяде за стіл переговорів. Він сказав, що найближчим часом розраховує на переговори з російським диктатором.

Своєю чергою, CNN наголошує, що останні коментарі Трампа є одними з найбільш різких, які він зробив на адресу Путіна.

"Раніше, під час своєї кампанії за Білий дім, і Трамп, і віце-президент Джей-Ді Венс висловлювали скептицизм щодо подальшої участі США в боротьбі в Україні, часто припускаючи, що Україна повинна погодитися на перемир'я з Росією, незважаючи на втрату своїх територій. Заява президента США про те, що він хоче зустрітися з Путіним, свідчить про те, що Трамп вважає, що його міжособистісне "мистецтво домовлятися" може прокласти дипломатичний шлях".

Також, за словами Трампа, його адміністрація "розгляне" можливість відправки додаткової зброї Україні. І все б нічого. Однак, тут ймовірно буде одна болюча умова. Адміністрація президента США може вимагати зниження призовного віку до 18 років в обмін на поставки озброєння. Про це пише видання The Times.

"Для президента Зеленського це перетне червону лінію. Він захистив наймолодших чоловіків своєї країни від конфлікту, який виснажує її обмежену силу. Ухилення від призову на військову службу поширене, оскільки настає втома від війни. Зниження призовного віку може стати політично фатальним".

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Ба більше, мир Трампа передбачатиме територіальні поступки, зазначає видання. Це означатиме, що Україна де-факто, хоча й не де-юре, відмовиться від п'ятої частини своїх територій, проте цю "гірку пігулку", ймовірно, можуть підсолодити гарантіями безпеки від Заходу для територій, які контролює Україна, зазначається в статті. Також, щоб мир був тривалим, можливе розгортання в Україні американських і європейських сил.

Трамп також зазначив, що він натиснув на лідера КНР Сі Цзіньпіна, закликавши його втрутитися, щоби зупинити війну в Україні.

"Він не надто багато зробив для цього. Він має багато... влади, як і ми маємо багато влади. Я сказав: "Ти повинен це вирішити". Ми це обговорювали", – сказав Трамп.

Трамп блефує?

Трамп залякує Путіна санкціями та економічним тиском, однак, видання AP пояснило, чому це може не спрацювати. Видання нагадує, що РФ перебуває під санкціями від 2014 року і вже пристосувалася до обмежень. Погрози президента США Дональда Трампа Росії новими санкціями та підняттям тарифів не мають особливого сенсу.

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Як пишуть журналісти, експорт Росії до США зараз настільки малий, що його остаточне припинення не стане для росіян болючим ударом. За весь 2024 рік РФ продала США товарів і послуг на $2,8 мільярда проти $14,4 мільярда у 2022-му ― тобто експорт з РФ вже скоротився у понад 5 разів. До того ж Росія вже й так є країною з одним із найбільших числом санкцій проти своєї економіки, як і її найближчі партнери ― Іран і КНДР. У такому режимі росіяни живуть уже майже три роки, а перші серйозні санкції на РФ наклали ще 2014 року. "Попри тон заяви, навряд цей важіль може серйозно злякати Путіна", - підсумовує видання.

Трамп змусить Путіна програти війну

Тоді виникає логічне запитання – як при таких розкладах Трамп зможе змусити Путіна програти війну? Дипломат та посол України в США у 2015-2019 роках Валерій Чалий зазначив етері "КИЇВ24", що Путін діє як гопнік і розуміє лише мову сили. Коли президент США Дональд Трамп зрозуміє, що Путіну треба "дати по морді", тоді піде нормальний процес, який для РФ завершиться поразкою.

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"Проти сили діє тільки сила. Треба сформувати силу для того, щоб Путіну по морді раз дати сильно, що ще жодного разу не було за цей час. Путін – гопнік, він діє як гопнік і все його оточення. А гопнік поки не отримає, він не зупиниться. Чи захоче цього Дональд Трамп, ми ж не знаємо. У Трампа є підтримка американського бізнесу, цього не було у Байдена", — говорить Чалий.

А от на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, діалог із Росією, принаймні путінських часів, не має перспектив. Коли новообраний президент США Дональд Трамп поговорить з кремлівським диктатором Володимиром Путіним, він усвідомить, що з РФ немає сенсу домовлятися про щось. Тому що це примітивно, зазначає Подоляк. Глава США зрозуміє, вважає Подоляк, що треба: ще додати спроможності Україні - мілітарних можливостей завдати поразки Росії та збільшити удари по території Росії, адже це сильно тригерить Путіна та його оточення; підвищити ціну війни для Путіна - за рахунок витіснення РФ з низки глобальних фінансових і галузевих ринків.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО! ТРАМП ЖОРСТКО НАЇХАВ НА ПУТІНА ЧЕРЕЗ УКРАЇНУ!"