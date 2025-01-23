Німецькі Patriot вже на кордоні з Україною: що захищатимуть ці системи

Німецькі батареї Patriot розпочнуть роботу від 27 січня та залишатимуться на українсько-польському кордоні щонайменше шість місяців.

Німеччина розмістила дві батареї протиповітряної оборони (ППО) Patriot на сході Польщі, в аеропорту Ясьонка поблизу Жешува. Цей аеропорт є ключовим логістичним вузлом для західної військової та гуманітарної допомоги Україні.

Про це 23 січня повідомило агентство PAP.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі зі своїм польським колегою Владиславом Косіняком-Камишом у військовому аеропорту Ясьонка оголосив, що німецькі батареї Patriot розпочнуть роботу від 27 січня та залишатимуться в Польщі щонайменше шість місяців.

Раніше ці завдання виконували американські війська, які розміщували системи Patriot у Польщі від січня до листопада 2023 року. На той час 320 солдатів бундесверу обслуговували ці комплекси на майданчиках, розташованих лише за 33 кілометри від українського кордону.

Розгортання ППО було ініційовано після трагічного інциденту наприкінці 2022 року, коли російська ракета влучила в польське село, забравши життя двох людей. Відтоді розміщення систем Patriot стало частиною заходів із посилення захисту польського повітряного простору.

Нагадаємо, що Сполучені Штати офіційно ввели в експлуатацію військову базу протиповітряної оборони на півночі Польщі. За словами президента Анджея Дуди, це є гарантією безпеки Польщі як члена НАТО, попри те, що в сусідній Україні вирує кривава війна, розв'язана Росією.