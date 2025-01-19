Сирський заявив, що в України може бути свій аналог Patriot

За словам головкома ЗСУ, в радянські часи в Україні виробляли всі системи управління для зенітно-ракетних комплексів.

В Україні ведеться робота по створенню свого власного комплекса ППО, який може мати характеристики не гірші, ніж американський Patriot.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Андрієві Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.

"Ми ще в радянські часи виробляли всі системи управління для зенітно-ракетних комплексів. Тобто у нас є потужності і можливості створити, і ведеться робота по створенню свого власного комплекса ППО", – каже головком.

На питання журналіста, чи означає це, що в Україні буде свій аналог Patriot, Сирський відповів так: "Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірший, ніж Patriot".

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Раніше Олександр Сирський відповів, чи може Україна втримати Покровськ.

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