Сирський заявив, що в України може бути свій аналог Patriot

За словам головкома ЗСУ, в радянські часи в Україні виробляли всі системи управління для зенітно-ракетних комплексів.
В Україні ведеться робота по створенню свого власного комплекса ППО, який може мати характеристики не гірші, ніж американський Patriot.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю Андрієві Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.
"Ми ще в радянські часи виробляли всі системи управління для зенітно-ракетних комплексів. Тобто у нас є потужності і можливості створити, і ведеться робота по створенню свого власного комплекса ППО", – каже головком.
На питання журналіста, чи означає це, що в Україні буде свій аналог Patriot, Сирський відповів так: "Я сподіваюсь, що за своїми характеристиками він буде не гірший, ніж Patriot".
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ІНТЕРВ'Ю СИРСЬКОГО! ТЕРМІНОВО! НАРЕШТІ СКАЗАВ ПРАВДУ! ЕКСКЛЮЗИВ ТСН.ТИЖНЯ
Раніше Олександр Сирський відповів, чи може Україна втримати Покровськ.
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