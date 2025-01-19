Чи зможе Україна втримати Покровськ: Сирський відповів

Ворог докладає всіх зусиль для того, щоб взяти Покровськ. Проте українська армія робить все, щоб його захистити і не допустити окупації міста.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський кореспонденту ТСН Андрію Цаплієнку в інтерв'ю "ТСН.Тиждень" 19 січня.

"Противник докладає всіх зусиль до того, щоб його взяти, а ми робимо все, щоб його захистити і не допустити його захоплення. Ви пам'ятаєте, що деякі "пророки" розповідали, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. Потім розповідали, що втратимо 30 жовтня. Я хочу сказати, що противник зосереджує там свої найкращі підрозділи, частини. Він має можливість їх міняти, тому що має більший потенціал для ведення наступальних дій поки що", — сказав Сирський.

Щодо співвідношення втрат російської армії та ЗСУ у боях за Покровськ Сирський відповів коротко: "В рази" (втрати противника перевищують наші — ред.).

Нагадаємо, раніше вже йшлося про здатність російських військ взяти ЗСУ в оточення у Покровську. Так, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський заявив, що наразі зарано говорити про можливе оточення Покровська Донецької області.

Читайте також: