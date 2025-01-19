На Херсонщині знищено російську РЛС "Небо-СВУ" (фото)

18 січня 2025 року на території Херсонської області була атакована російська радіолокаційна станція 1Л119 “Небо-СВУ”, яка належала одному з підрозділів 90-ї зенітної ракетної бригади 49-ї загальновійськової армії РФ (військова частина 54821, Краснодарський край).

Про це пише Telegram-канал "Досье Шпиона".

Атака була здійснена із використанням трьох ударних безпілотників. За попередніми оцінками, РЛС “Небо-СВУ” отримала значні пошкодження та не підлягає відновленню.

Окрім цього, було знищено дизельну електростанцію "ДЕС ЕД3х30-Т400-1РА1М6", яка забезпечувала роботу комплексу.

Дизельна електростанція "ДЕС ЕД3х30-Т400-1РА1М6".

Нагадаємо, раніше бійці 3-ї штурмової влаштували ефектне фаєр-шоу для солдатів армії РФ. Ворог зазнав втрат у техніці та живій силі.