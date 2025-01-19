Сирський назвав пріоритетні об’єкти для ударів на території РФ

Сили оборони України завдають ударів на території Російської Федерації тільки по тих об’єктах, які безпосередньо впливають на дії армії держави-агресорки.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Андрію Цаплієнку в ефірі ТСН.Тиждень.

За його словами, здебільшого під ударом опиняються військові об’єкти.

“Окрім того, до ураження беруться промислові підприємства, які виробляють боєприпаси, частини до ракет або продукцію подвійного призначення. Поряд з цим об’єктами нашого ураження стають об’єкти нафтопереробної промисловості противника”, - сказав Сирський.

Яскравим прикладом того, як вплинули такі удари на боєздатність ворога, головком ЗСУ назвав той факт, що уже упродовж кількох місяців норми витрат артилерійських боєприпасів російської армії зменшилися фактично вдвічі.

“Якщо раніше ця цифра сягала до 40 тисяч на добу, то зараз значно менше”, - наголосив він.

Стосовно останніх ударів по території держави-агресорки генерал Сирський зазначив, що Сили оборони "реалізували все, що задумали".

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Нагадаємо, динаміка ударів українських дронів по російських військових та промислових обʼєктах показує, що у противника падає військовий потенціал для захисту.

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