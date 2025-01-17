Нащадок імператора Австро-Угорщини закликає зробити Росію меншою

Австрійський політик зауважив, що наразі не бачить ознак розпаду російської держави, але це не є неможливим.

Онук останнього імператора Австро-Угорщини Карл фон Габсбург, який є депутатом парламенту Австрії, заявив про необхідність для європейців домогтися розпаду російської держави, яка, за його словами, є класичною колоніальною імперією.

Про це нащадок цісаря Карла І говорив у своїй традиційній щорічній промові на форумі Панєвропейського руху, який він очолює.

“Сьогоднішня Росія насправді є дуже класичною колоніальною імперією, якою керує Москва. Це починається з економічної експлуатації колоній і продовжується гнобленням людей цієї колоніальної імперії аж до спроби використовувати їх як гарматне м’ясо у колоніальній війні проти України. Європа, яка зацікавлена в безпеці своїх громадян, повинна якомога швидше розпочати розробку сценаріїв розпаду Московської колоніальної імперії”, - заявив Карл фон Габсбург.

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При цьому він згадав слова, який в грудні минулого року промовив на конференції Форуму післявоєнної Росії учасник з України: "Велика Росія приносить великі проблеми, маленька Росія – маленькі проблеми". Карл фон Габсбург уточнив, що йшлося саме про сучасну Московську колоніальну імперію.

Австрійський політик зауважив, що наразі не бачить ознак розпаду російської держави, але, за його словами, падіння режиму Асада в Сирії також для всіх був несподіваним.

Нагадаємо, раніше експерти із зовнішньої політики прогнозували, що найближчими роками Росія або розпадеться, або перетвориться на неспроможну державу.

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