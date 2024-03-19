Як може відбутися розпад Росії – прогноз експерта

Великі фінансові труднощі в окремих регіонах можуть спричинити пошук інших варіантів існування.

Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц вважає, що розпад Росії може відбутися за досить легкої моделі. Він зазначив, що Росія як економіка завжди трималася на тому, що західна її частина є транзитним регіоном, через який йдуть ресурси, які видобуваються на сході. Так відбувається експорт до Європи, а звідти товари надходять до Москви, через яку прямують до інших країн.

Про це він сказав "24 Каналу" .

Однак зараз Росія зламала цю модель і розвернулася на схід. І західна частина Росії виявилася таким собі глухим кутом – далі починається "залізна завіса".

"Тому виходить, що східна частина Росії – не лише за Уралом, а й практично за Волгою – вже не так потребує центральної її частини", - сказав доктор економічних наук.

Оскільки тепер усе прямує з Китаю, східні регіони Росії неочікувано отримали більшу свободу від західної частини країни, ніж вона від них.

Як може відбутися розкол Росії

Ліпсіц нагадав, що місцеві російські губернатори сидять на "подачках" із федерального бюджету. А їх надходить усе менше через брак грошей. Тож виникає ситуація, коли східні регіони Росії можуть почати шукати собі інші варіанти існування.

"Це буде рух місцевих еліт, яким стане невигідно й нецікаво чекати подачок від Москви", – заявив Ліпсіц.

Тому, за його словами, може виникнути така собі регіональна злочинна група, яка порушуватиме російські закони й намагатиметься відособитися, не віддаючи доходи до Москву.

Тож, за його словами, досить легка модель розпаду Росії – починаючи від Астрахані, всі східні регіони Росії мають вихід у світ без якихось західних регіонів.

Східні регіони можуть бути учасниками світової економіки через Каспійське море або через кордон із Казахстаном, без допомоги західних регіонів Росії.

"Якщо триватиме руйнування фінансової системи Росії, то така модель щодо відокремлення територій може стати цілком реальною", - резюмував експерт.

Нагадаємо, військовий експерт відповів, скільки ще потрібно воювати до розпаду Росії.

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