Как может произойти распад России – прогноз эксперта

Большие финансовые трудности в отдельных регионах могут привести к поиску других вариантов существования.

Доктор экономических наук Игорь Липсиц считает, что распад России может произойти по довольно легкой модели. Он отметил, что Россия как экономика всегда держалась на том, что западная ее часть является транзитным регионом, через который идут добываемые на востоке ресурсы. Так происходит экспорт в Европу, а оттуда товары поступают в Москву, через которую направляются в другие страны.

Об этом он сказал "24 Каналу".

Однако сейчас Россия сломала эту модель и развернулась к востоку. И западная часть России оказалась эдаким тупиком – дальше начинается "железный занавес".

"Поэтому получается, что восточная часть России — не только за Уралом, но и практически по Волге — уже не так нуждается в центральной ее части", — сказал доктор экономических наук.

Поскольку теперь все идет из Китая, восточные регионы России неожиданно получили большую свободу от западной части страны, чем от них.

Как может произойти раскол России

Липсиц напомнил, что местные российские губернаторы сидят на "подачках" из федерального бюджета. А их поступает все меньше за неимением денег. Поэтому возникает ситуация, когда восточные регионы России могут начать искать другие варианты существования.

"Это будет движение местных элит, которым станет невыгодно и неинтересно ждать подачек от Москвы", – заявил Липсиц.

Поэтому, по его словам, может возникнуть этакая региональная преступная группа, которая будет нарушать российские законы и будет пытаться уединиться, не отдавая доходы в Москву.

По его словам, довольно легкая модель распада России – начиная от Астрахани, все восточные регионы России имеют выход в мир без каких-либо западных регионов.

Восточные регионы могут быть участниками мировой экономики через Каспийское море или через границу с Казахстаном без помощи западных регионов России.

"Если будет продолжаться разрушение финансовой системы России, то такая модель по отделению территорий может стать вполне реальной", — резюмировал эксперт.

Напомним, военный эксперт ответил, сколько еще предстоит воевать до распада России.

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