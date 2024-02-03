Сколько еще нужно воевать до распада РФ: прогноз эксперта

Украина должна уничтожить так называемую российскую империю, иначе Россия уничтожит нас.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью Оbozrevatel.

"Пока империя существует, она будет расширяться. Или другой вариант – она распадется. Третьего варианта нет. А расширение империи – это уничтожение Украины. Сейчас мы имеем возможность уничтожить империю. Третьего варианта нет. Третий вариант – это наше уничтожение...", – говорит Свитан.

По его мнению, уничтожение армии России или доведение ее до того состояния, когда она не будет способна вести войны, это временные меры, ведь через некоторое время армия РФ все равно восстановится.

"Если есть империя, то она это восстановит. Поэтому без разрушения "российской империи", без уничтожения этого государства у нас спокойной жизни не будет никогда. Фактически у нас его уже нет, десять лет отняли. Но одно дело – мы, а другое – наши дети... Это неправильно по отношению к тем, кто придет после нас, поэтому есть только один вариант — война до полного уничтожения "российской империи", — отмечает Свитан.

Как уничтожить империю?

Свитан считает, что война должна перейти на территорию РФ.

"Те действия, которые сейчас проводятся, будут усиливаться. Их цель — уничтожение российской экономики, российского потенциала, целого комплекса питающего империю. Все это должно быть уничтожено, от Питера до Сахалина", — говорит эксперт.

Для этого, по его мнению, нужно подключение ДРГ, сторонников Украины на территории России, которые думают так же.

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"Начиная с кавказцев и заканчивая бурятами и якутами. То есть национально-освободительные движения в российской империи нам помогут.

До развала империи воевать нам еще лет десять. Несколько лет война будет на нашей территории, пока мы их не сдвинем, а дальше война перевернется на территорию России. Гореть будет все. Так же, как они довели нас до такого состояния. Пока без внешней поддержки мы как государство не существуем. И к тому же состоянию, до полной разрухи, до полного экономического разрушения будет доведена Россия", – подытожил эксперт.

Ранее экс-глава Луганской ОГА (2015-2016 годы) Георгий Тука заявлял, что развал России как единого государства – это абсолютно реальная вещь.

В Сети предположили, что именно с Чечни может начаться распад РФ. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что распад России может начаться с Татарстана.

В то же время историк Михаил Жирохов считает маловероятным, что Российская Федерация после поражения в войне против Украины распадется на маленькие независимые государства.

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