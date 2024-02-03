Скільки ще потрібно воювати до розпаду РФ: прогноз експерта

Україна має знищити так звану російську імперію, бо інакше Росія знищить нас.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю Оbozrevatel.

"Поки імперія існує, вона розширюватиметься. Або інший варіант – вона розпадеться. Третього варіанта немає. А розширення імперії – це знищення України. Нині ми маємо можливість знищити імперію. Третього варіанта немає. Третій варіант – це наше знищення...", – каже Світан.

На його думку, знищення армії Росії чи доведення її до того стану, коли вона не буде здатна вести війни, – це тимчасові заходи, адже через деякий час армія РФ все одно відновиться.

"Якщо є імперія, то вона це відновить. Тому без руйнування "російської імперії", без знищення цієї держави у нас спокійного життя не буде ніколи. Фактично у нас його вже немає, десять років відмінусували. Але одна річ – ми, а інша – наші діти... Це неправильно стосовно тих, хто прийде після нас. Тому є лише один варіант – війна до повного знищення "російської імперії", – зазначає Світан.

Як знищити імперію?

Світан вважає, що війна має перейти на територію РФ.

"Ті дії, які зараз проводяться, надалі посилюватимуться. Їхня мета – знищення російської економіки, російського потенціалу, цілого комплексу того, що живить імперію. Все це має бути знищено, від Пітера до Сахаліну", – каже експерт.

Для цього, на його думку, потрібне підключення ДРГ, прихильників України на території Росії, які думають так само.

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"Починаючи з кавказців і закінчуючи бурятами та якутами. Тобто національно-визвольні рухи у російській імперії нам допомагатимуть.

До розвалу імперії воювати нам ще років із десять. Кілька років війна буде на нашій території, поки ми їх не зсунемо, а далі війна перекинеться на територію Росії. Горіти буде все. Так само, як вони довели нас до такого стану. Наразі без зовнішньої підтримки ми як держава не існуємо. І до того ж стану, до повної розрухи, до повної економічної руйнації буде доведена Росія", – підсумував експерт.

Раніше ексочільник Луганської ОДА (2015-2016 роки) Георгій Тука заявляв, що крах Росії як єдиної держави – це абсолютно реальна річ.

У Мережі припустили, що саме з Чечні може початися розпад РФ. Натомість російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що розпад Росії може початись з Татарстану.

Натомість історик Михайло Жирохов вважає малоймовірним, що Російська Федерація після поразки у війні проти України розпадеться на маленькі незалежні держави.

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