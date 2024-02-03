Скільки ще потрібно воювати до розпаду РФ: прогноз експерта

Світан вважає, що війна має перейти на територію РФ.
Україна має знищити так звану російську імперію, бо інакше Росія знищить нас.
Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в інтерв'ю Оbozrevatel.
"Поки імперія існує, вона розширюватиметься. Або інший варіант – вона розпадеться. Третього варіанта немає. А розширення імперії – це знищення України. Нині ми маємо можливість знищити імперію. Третього варіанта немає. Третій варіант – це наше знищення...", – каже Світан.
На його думку, знищення армії Росії чи доведення її до того стану, коли вона не буде здатна вести війни, – це тимчасові заходи, адже через деякий час армія РФ все одно відновиться.
"Якщо є імперія, то вона це відновить. Тому без руйнування "російської імперії", без знищення цієї держави у нас спокійного життя не буде ніколи. Фактично у нас його вже немає, десять років відмінусували. Але одна річ – ми, а інша – наші діти... Це неправильно стосовно тих, хто прийде після нас. Тому є лише один варіант – війна до повного знищення "російської імперії", – зазначає Світан.
Як знищити імперію?
Світан вважає, що війна має перейти на територію РФ.
"Ті дії, які зараз проводяться, надалі посилюватимуться. Їхня мета – знищення російської економіки, російського потенціалу, цілого комплексу того, що живить імперію. Все це має бути знищено, від Пітера до Сахаліну", – каже експерт.
Для цього, на його думку, потрібне підключення ДРГ, прихильників України на території Росії, які думають так само.
"Починаючи з кавказців і закінчуючи бурятами та якутами. Тобто національно-визвольні рухи у російській імперії нам допомагатимуть.
До розвалу імперії воювати нам ще років із десять. Кілька років війна буде на нашій території, поки ми їх не зсунемо, а далі війна перекинеться на територію Росії. Горіти буде все. Так само, як вони довели нас до такого стану. Наразі без зовнішньої підтримки ми як держава не існуємо. І до того ж стану, до повної розрухи, до повної економічної руйнації буде доведена Росія", – підсумував експерт.
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