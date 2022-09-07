Гарантія виживання України: Тука вважає розпад РФ "абсолютно реальним"

За словам Туки, крах Росії як єдиної держави – це абсолютно реальна річ.

Робота над розпадом РФ має бути стратегічним завданням для української влади, бо фактично це єдина гарантія подальшого існування України як незалежної європейської держави.

Про це заявив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб та ексочільник Луганської ОДА (2015-2016 роки) Георгій Тука в інтерв'ю OBOZREVATEL.

На його думку, існує чимало способів механізму розхитування окремих суб'єктів Російської Федерації.

Також читайте Повернення до кордонів 1991 року та розпад Росії: українці розповіли про своє бачення перемоги у війні

Найголовніше, за словами Туки, що в міру подальшого падіння рівня життя, збільшення кількості трун, які йтимуть до Росії з України, збільшуватиметься політичне протистояння всередині самої РФ. Як усередині центру, так і між центром та регіонами.

"Це буде щось подібне до того, що ми спостерігали на початку 1990-х років. Крах Росії як єдиної монопольної держави – це абсолютно реальна річ. А в нас чомусь ховають голову в пісок, "це нереальне завдання". Це має бути стратегічним завданням, бо фактично це єдина гарантія подальшого існування України як незалежної європейської держави", – зазначив Тука.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія може втратити свої території після перемоги України.

Читайте також: