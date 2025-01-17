Потомок императора Австро-Венгрии призывает сделать Россию меньше

Австрийский политик отметил, что пока не видит признаков распада российского государства, но это возможно.

Внук последнего императора Австро-Венгрии Карл фон Габсбург, являющийся депутатом парламента Австрии, заявил о необходимости для европейцев добиться распада российского государства, которое, по его словам, является классической колониальной империей.

Об этом потомок императора Карла I говорил в своей традиционной ежегодной речи на возглавляемом им форуме Паневропейского движения.

"Сегодняшняя Россия на самом деле очень классическая колониальная империя, которой руководит Москва. Это начинается с экономической эксплуатации колоний и продолжается угнетением людей этой колониальной империи вплоть до попытки использовать их в качестве пушечного мяса в колониальной войне против Украины. Европа, которая заинтересована в безопасности своих граждан, должна как можно скорее приступить к разработке сценариев распада Московской колониальной империи”, — заявил Карл фон Габсбург.

Также читайте Как может произойти распад России – прогноз эксперта

При этом он вспомнил слова, которые в декабре прошлого года произнес на конференции Форума послевоенной России участник из Украины: "Великая Россия приносит большие проблемы, маленькая Россия – маленькие проблемы". Карл фон Габсбург уточнил, что речь шла именно о современной Московской колониальной империи.

Австрийский политик отметил, что пока не видит признаков распада российского государства, но, по его словам, падение режима Асада в Сирии также для всех было неожиданным.

Напомним, ранее эксперты по внешней политике прогнозировали, что в ближайшие годы Россия либо распадется, либо превратится в несостоятельное государство.

Читайте также: