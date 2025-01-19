Сырский назвал приоритетные объекты для ударов на территории РФ

В большинстве своем под ударом оказываются военные объекты.

Силы обороны Украины наносят удары на территории Российской Федерации только по тем объектам, которые оказывают непосредственное влияние на действия армии государства-агрессора.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью Андрею Цаплиенко в эфире ТСН.Тиждень.

По его словам, в большинстве своем под ударом оказываются военные объекты.

"Кроме того, к поражению берутся промышленные предприятия, производящие боеприпасы, части к ракетам или продукцию двоякого назначения. Наряду с этими объектами нашего поражения становятся объекты нефтеперерабатывающей промышленности противника”, — сказал Сырский.

Ярким примером того, как повлияли такие удары на боеспособность врага, главком ВСУ назвал тот факт, что уже несколько месяцев нормы расходов артиллерийских боеприпасов российской армии уменьшились фактически вдвое.

"Если раньше эта цифра достигала 40 тысяч в сутки, то сейчас значительно меньше", — подчеркнул он.

По поводу последних ударов по территории государства-агрессора генерал Сырский отметил, что Силы обороны "реализовали все, что задумали".

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Напомним, динамика ударов украинских дронов по российским военным и промышленным объектам показывает, что у противника падает военный потенциал для защиты.

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