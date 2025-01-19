"Манчестер Сити" поиздевался над аутсайдером и вернулся в топ-4 АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" одержал разгромную победу над "Ипсвичем" в гостевом матче 22-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Портмен Роуд" в Ипсвиче завершился со счетом 0:6 .

Действующий чемпион Англии еще в первом тайме трижды поразил ворота новичка элитного дивизиона. Дубль оформил Фил Фоден, отличившись на 27-й и 42-й минутах. Еще один мяч на 30-й минуте забил Матео Ковачич.

После перерыва команда Хосепа Гвардиолы продолжила куражиться. На 49-й минуте точный удар нанес Жереми Доку, на 57-й забил Эрлинг Холанд, а окончательный счет игры на 69-й минуте установил Джеймс Макети.

Обзор матча "Ипсвич" – "Манчестер Сити"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (38 очков) вышел на четвертое место в таблице АПЛ, обойдя "Ньюкасл" по дополнительным показателям. "Ипсвич" (16 пунктов) идет в зоне вылета, на 18-й позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" 25 января примет "Челси". В тот же день "Ипсвич" на выезде сойдется с "Ливерпулем".

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