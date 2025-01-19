"Реал" без Лунина одержал разгромную победу и захватил лидерство в чемпионате Испании (видео)

"Сливочные" легко разобрались с "Лас-Пальмасом", несмотря на пропущенный гол на первой минуте.

Мадридский "Реал" разгромил "Лас-Пальмас" в домашнем матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 4:1 .

Гости неожиданно открыли счет уже на первой минуте встречи – отличился Фабиу Силва.

Тем не менее, еще до перерыва "сливочные" ответили своими тремя голами. На 18-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе, на 33-й мадридцев вперед вывел Браим Диас, а еще через три минуты Мбаппе оформил дубль.

На 43-й минуте Килиан мог делать хет-трик, но после просмотра видеоповтора (VAR) этот гол был отменен из-за офсайда.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти довели дело до разгрома. На 57-й минуте точный удар нанес Родриго.

"Королевский клуб" имел шанс забить и больше, но голы Джуда Беллингема и Федерико Вальверде на 74-й и 86-й минутах соответственно не были засчитаны из-за положения вне игры.

Отметим, что с 64-й минуты гости играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Бенито Рамирес.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "Реала" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Лас-Пальмас"

Благодаря этой победе "Реал" (46 очков) вышел на первое место в таблице Примеры. Теперь "бланкос" на 2 балла опережают "Атлетико" и имеют преимущество в 7 пунктов над "Барселоной" и "Атлетиком" Бильбао.

В свою очередь, "Лас-Пальмас" с 22 очками располагается на 14-й строчке чемпионата Испании.

В следующем туре "Реал" 25 января на выезде сыграет с "Вальядолидом", а "Лас-Пальмас" днем ранее примет "Осасуну".

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