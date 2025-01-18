"Жирона" с ассистом Цыганкова проиграла "Севилье" в матче Ла Лиги (видео)

"Жирона" на своем поле уступила "Севильи" в матче 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне завершилась со счетом 1:2 .

Уже на третьей минуте поединка "нервионцы" могли открывать счет, но Исаак Ромеро не реализовал пенальти.

На 36-й минуте подопечные Мичела вышли вперед – Арнау Мартинес ударом головой замкнул подачу украинского полузащитника Виктора Цыганкова в штрафную площадку гостей после розыгрыша углового.

Для Цыганкова это был 12-й матч за "Жирону" во всех турнирах в этом сезоне. В активе украинца теперь один гол и 2 ассиста.

На перерыв каталонский клуб отправился в роли лидера, однако во втором тайме "Севилья" смогла оформить камбэк. На 59-й минуте счет сравнял Сауль Ньигес, а на 88-й он же сделал результативную передачу, которую в победный гол превратил Доди Лукебакио.

Обзор матча "Жирона" – "Севилья"

После этого поражения "Жирона" с 28 очками осталась на восьмом месте в Ла Лиге. "Севилья" (26 пунктов) поднялась на 9-ю позицию.

В следующем туре команда Цыганкова 26 января в гостях сыграет с "Райо Вальекано". Днем ранее "Севилья" примет "Эспаньол".

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