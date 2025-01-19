Маск сделал неожиданное заявление о TikTok в США

Близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа, миллиардер и владелец социальной сети Х Илон Маск неожиданно заявил о нецелесообразности запрета в Соединенных Штатах китайской соцсети TikTok.

В своем сообщении в сети Х он назвал это решение противоречащим свободе слова.

"Я давно был против запрета TikTok, потому что это противоречит свободе слова", — написал Маск.

В подтверждение своих слов он напомнил свое сообщение от 19 апреля 2024 года, в котором говорит, что "TikTok не следует запрещать в США, даже если такой запрет может принести пользу платформе Х".

Тогда владелец сети Х тоже заявлял, что "это противоречило бы свободе слова и самовыражению".

При этом Илон Маск назвал "несбалансированной" ситуацию, "когда TikTok разрешено работать в Америке, но Х запрещено работать в Китае".

"Надо что-то изменить", — намекнул он.

Напомним, в США TikTok недоступен из-за закона, требующего отделения от китайской компании ByteDance. Избранный президент Дональд Трамп пообещал решить вопрос по TikTok после вступления в должность.

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