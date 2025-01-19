Маск зробив несподівану заяву про TikTok у США

Власник мережі Х назвав це рішення таким, що суперечить свободі слова.

Близький соратник обраного президента США Дональда Трампа, мільярдер та власник соціальної мережі Х Ілон Маск несподівано заявив про недоцільність заборони у Сполучених Штатах китайської соцмережі TikTok.

У своєму дописі у мережі Х він назвав це рішення таким, що суперечить свободі слова.

"Я давно був проти заборони TikTok, тому що це суперечить свободі слова”, - написав Маск.

На підтвердження своїх слів він нагадав свій допис від 19 квітня 2024 року, в якому говорить, що “TikTok не слід забороняти в США, навіть якщо така заборона може принести користь платформі Х”.

Тоді власник мережі Х теж заявляв, що “це суперечило б свободі слова та самовираження”.

При цьому Ілон Маск назвав "незбалансованою" ситуацію, "коли TikTok дозволено працювати в Америці, але Х заборонено працювати в Китаї".

“Треба щось змінити", - натякнув він.

Нагадаємо, у США TikTok недоступний через закон, що вимагає відокремлення від китайської компанії ByteDance. Обраний президент Дональд Трамп пообіцяв вирішити питання з TikTok після вступу на посаду.

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