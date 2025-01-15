Німецькі військові бойкотують соцмережу Ілона Маска: в чому причина

Американський мільярдер називав канцлера Олафа Шольца “дурнем” і представляв ультраправу AfD як єдину силу, яка може “врятувати” Німеччину.

Міністерство оборони Німеччини та бундесвер призупиняють свої облікові записи в соціальній мережі X, яка належить американському мільярдерові Ілону Маску. Німецькі військові вважають, що на цій платформі неможливий об’єктивний обмін аргументами.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву німецького Міноборони.

Міністерство оборони ФРН, яке очолює соратник Шольца по соціал-демократичній партії Борис Пісторіус, ухвалило рішення щодо мережі Х через кілька днів після того, як Маск провів у своїй соцмережі улесливу бесіду з Алісою Вайдель, кандидаткою на посаду канцлера від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (AfD) на майбутніх позачергових виборах 23 лютого.

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У грудні 2024 року підприємець-мільярдер Ілон Маск, який також є одним з головних радників обраного президента США Дональда Трампа, підтримав ультраправу AfD у публікації на X і відтоді використовував платформу соціальних мереж, яку він купив 2022 року, щоб критикувати німецьких політиків.

Зокрема, він назвав канцлера Олафа Шольца “дурнем” і представляв AfD як єдину силу, яка може “врятувати” Німеччину.

Замість переходу на Bluesky, улюблену для багатьох альтернативу X, Міністерство оборони Німеччини заявило, що продовжить транслювати відео та контент в Instagram, YouTube і через канал WhatsApp.

Нагадаємо, представники трьох найбільших партій Великої Британії у приватних бесідах закликали союзників Дональда Трампа переглянути його стосунки з Ілоном Маском після того, як мільярдер і керівник Tesla зробив низку провокаційних заяв щодо політики цієї країни, зокрема підтримавши представника крайніх правих сил.

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