Маск почав дратувати оточення Трампа: деталі від NBC

За словами джерел, мільярдер "поводиться так, ніби він співпрезидент, і дбає про те, щоб усі це знали".

Обраний президентом СЩА Дональд Трамп оголосив, що мільярдер Ілон Маск разом із Вівеком Рамасвамі очолить новий Департамент ефективності уряду. Ця заява підсилює близькість Маска з Трампом, але для деяких людей з орбіти політика присутність бізнесмена здається надмірною.

Про це повідомляє NBC із посиланням на джерела.

За словами двох знайомих із ситуацією людей, Маск був настільки агресивним, висуваючи свої погляди щодо другого терміну Трампа, що наступав на ноги перехідній команді республіканця. Окрім того, мільярдер, можливо, зловживав гостинністю Трампа, затримавшись у Мар-а-Лаго – будинку політика у Палм-Біч у Флориді.

Джерела сказали, що майже постійна присутність Маска в Мар-а-Лаго протягом тижня після дня виборів почала набридати людям, які перебувають у найближчому оточенні Трампа довше, ніж він, і які вважають, що бізнесмен перевищив свою роль у переході.

"Він поводиться так, ніби він співпрезидент і дбає про те, щоб усі це знали. І він впевнений, що бере на себе велику заслугу в перемозі президента. Він намагається змусити президента Трампа почуватися боржником. Президент нікому не винен", – сказав співрозмовник видання.

Ще одне джерело повідомило, що Маск має "свою думку про все", і що він настільки рішучий, що почав дошкуляти інсайдерам Трампа.

"Він хоче, щоби його вважали таким, що має право голосу в усьому (навіть якщо він цього не робить)", – сказав співрозмовник.

Ця особа сказала, що деякі радники Трампа висловлювали стурбованість тим, що Маск не розумів одного ключового моменту, щоб бути ефективним у світі новообраного президента: залишатися непомітним. За словами джерела, участь бізнесмена була надто агресивною і може зашкодити його репутації в довгостроковій перспективі.

Друге джерело також повідомило, що Маск, схоже, просуває власний план, замість того, щоб зосереджуватися на плані Трампа.

Нагадаємо, за інформацією видання Axios, після завершення американських виборів Маск брав участь у телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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