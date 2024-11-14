Маск начал раздражать окружение Трампа: детали от NBC

По словам источников, миллиардер "ведет себя так, будто он сопрезидент, и заботится о том, чтобы все это знали".

Избранный президентом СЩА Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск вместе с Вивеком Рамасвами возглавит новый Департамент эффективности правительства. Это заявление усиливает близость Маска с Трампом, но для некоторых людей с орбиты политика присутствие бизнесмена кажется чрезмерным.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

По словам двух знакомых с ситуацией людей, Маск был настолько агрессивным, выдвигая свои взгляды по поводу второго срока Трампа, что наступал на ноги переходной команде республиканца. Кроме того, миллиардер, возможно, злоупотреблял гостеприимством Трампа, задержавшись в Мар-а-Лаго – доме политика в Палм-Бич во Флориде.

Источники сказали, что почти постоянное присутствие Маска в Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало надоедать людям, находящимся в ближайшем окружении Трампа дольше, чем он, и которые считают, что бизнесмен превысил свою роль в переходе.

"Он ведет себя так, будто он сопрезидент и заботится о том, чтобы все это знали. И он уверен, что берет на себя большую заслугу в победе президента. Он пытается заставить президента Трампа чувствовать себя должником. Президент никому не должен", – сказал собеседник издания.

Еще один источник сообщил, что Маск имеет "свое мнение обо всем", и что он настолько решителен, что начал донимать инсайдеров Трампа.

"Он хочет, чтобы его считали имеющим право голоса во всем (даже если он этого не делает)", – сказал собеседник.

Этот человек сказал, что некоторые советники Трампа выражали обеспокоенность тем, что Маск не понимал одного ключевого момента, чтобы быть эффективным в мире новоизбранного президента: оставаться незаметным. По словам источника, участие бизнесмена было слишком агрессивным и может повредить его репутации в долгосрочной перспективе.

Второй источник также сообщил, что Маск, похоже, продвигает собственный план, вместо того чтобы сосредотачиваться на плане Трампа.

Напомним, по информации издания Axios, по завершении американских выборов Маск принимал участие в телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также: