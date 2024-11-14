Українського банкіра підозрюють в оборудці на понад 20 млн грн

За кредитні кошти комерційна структура придбала іноземну валюту та переказала її за кордон.

Колишнього голову правління комерційного банку підозрюють у фінансовій махінації, яку він провернув спільно із екскерівником приватного підприємства. У результаті цієї оборудки зловмисники вивели з банку 22 млн грн під час повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили у Нацполіції.

Як встановило розслідування, фінустанова надала комерційному підприємству кредит із лімітом у понад 20 млн грн. При цьому керівництво банку і комерційне підприємство уклали договори про надання позичальнику так званих овердрафтів, тобто клієнт міг проводити розрахунки навіть за умови відсутності на рахунку грошей.

“Заздалегідь розуміючи, що кредитні кошти не будуть повернуті, а заставне майно існує лише на папері, сторони підписали документи без проведення належної перевірки позичальника, після чого кредит був наданий товариству в повному обсязі”, - стверджують в Нацполіції.

За кредитні кошти комерційна структура придбала іноземну валюту та переказала її за кордон - компаніям-нерезидентам на території Туреччини.

“Відповідно до укладених фіктивних контрактів з представниками іноземних компаній, фірма-позичальник нібито внесла попередню оплату за постачання товарів. В подальшому гроші були виведені в готівку афілійованими зі зловмисниками фізичними особами”, - повідомили у поліції.

Згодом банк визнали неплатоспроможним, а усі зобов’язання по виплатах перейшли до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, якому таким чином завдано збитків у розмірі майже 22 млн грн.

Колишньому голові банку та директору підприємства-позичальника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці не називають прізвище банкіра, якому оголошено підозру. Водночас, з інформації у ЗМІ відомо, що йдеться про колишнього голову правління "Банку Січ" Віктора Демиденка.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Нацбанк відніс "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Це пов’язано з невиконанням банком зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

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