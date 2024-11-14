Депутату Шевченку оголосили підозру у державній зраді

Народному депутату України Євгену Шевченко було пред'явлено підозру у державній зраді за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора та радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко.

Слідство встановило, що депутат систематично підтримував та розповсюджував публічно наративи країни-агресора через свої публічні виступи та інтерв'ю, де він використовував спеціально підібрану інформацію та маніпулятивні техніки, впливаючи на громадську думку та сприйняття зовнішнього та внутрішнього політичного курсу України.

Шевченко також публікував у соціальних мережах висловлювання, які були спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України, спотворюючи факти та події, що сприяло антиукраїнській інформаційній діяльності.

Дії підозрюваного, за даними слідства, допомагали державі-агресору в реалізації підривної діяльності проти України. Прокурори з Офісу Генпрокурора подали клопотання про взяття підозрюваного під варту.

Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Державного бюро розслідувань з оперативним супроводом від Служби безпеки України.

Нагадаємо, нещодавно Шевченко оприлюднив допис, в якому погрожував президенту Зеленському та схиляв його до переговорів. Політик із Мелітополя навіть запропонував свої послуги.

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