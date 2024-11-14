Депутату Шевченко объявили подозрение в государственной измене

Народному депутату Украины Евгению Шевченко было предъявлено подозрение в государственной измене по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора и советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Следствие установило, что депутат систематически поддерживал и распространял публично нарративы страны-агрессора через свои публичные выступления и интервью, где использовал специально подобранную информацию и манипулятивные техники, влияя на общественное мнение и восприятие внешнего и внутреннего политического курса Украины.

Шевченко также публиковал в социальных сетях высказывания, направленные на вред информационной безопасности Украины, искажая факты и события, что способствовало антиукраинской информационной деятельности.

Действия подозреваемого, по данным следствия, помогали государству-агрессору в реализации взрывной деятельности против Украины. Прокуроры из Офиса Генпрокурора подали ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Государственного бюро расследований с оперативным сопровождением Службы безопасности Украины.

Напомним, недавно Шевченко обнародовал сообщение, в котором угрожал президенту Зеленскому и склонял его к переговорам. Политик из Мелитополя предложил свои услуги.

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