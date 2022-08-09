НБУ оголосив "Банк Січ" банкрутом

Нацбанк України відніс "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Це пов’язано з невиконанням банком зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.
Відповідно до закону, невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
"Власники істотної участі АТ "Банк Січ" не вжили дієвих заходів для поліпшення його фінансового стану для забезпечення спроможності виконати у встановлений Договором строк свої зобов’язання перед Національним банком", – йдеться в оголошенні.
В НБУ також зауважили, що діяльність банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій. Це ідтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.
Кожен вкладник АТ "Банк" отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування в повному розмірі вкладу разом з відсотками. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам – 1 229,7 млн грн.
Водночас у Нацбанку наголосили, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який є стійким та платоспроможним.
Нагадаємо, в НБУ повідомили про позитивні результати від рішення заборонити обмінникам виставляти курс валют.
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