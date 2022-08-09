НБУ оголосив "Банк Січ" банкрутом

Нацбанк України відніс "Банк Січ" до категорії неплатоспроможних. Це пов’язано з невиконанням банком зобов’язань перед НБУ за кредитами рефінансування через недостатність коштів.

Відповідно до закону, невиконання зобов’язань перед кредитором через брак ліквідності є підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

"Власники істотної участі АТ "Банк Січ" не вжили дієвих заходів для поліпшення його фінансового стану для забезпечення спроможності виконати у встановлений Договором строк свої зобов’язання перед Національним банком", – йдеться в оголошенні.

Також читайте Нацбанк відновлює обіг цінних паперів

В НБУ також зауважили, що діяльність банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій. Це ідтверджується збитковою діяльністю та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови.

Кожен вкладник АТ "Банк" отримає від Фонду гарантування вкладів фізосіб відшкодування в повному розмірі вкладу разом з відсотками. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам – 1 229,7 млн грн.

Водночас у Нацбанку наголосили, що віднесення банку до категорії неплатоспроможних жодним чином не впливає на стабільність банківського сектору України, який є стійким та платоспроможним.

Нагадаємо, в НБУ повідомили про позитивні результати від рішення заборонити обмінникам виставляти курс валют.

Гривня буде не 40, а 120, якщо не зменшити імпорт! - економіст Сергій Фурса

Читайте також: