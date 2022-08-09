НБУ объявил "Банк Сич" банкротом

Нацбанк Украины отнес "Банк Сич" в категорию неплатежеспособных. Это связано с невыполнением банком обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.

Согласно закону, невыполнение обязательств перед кредитором за неимением ликвидности является основанием для отнесения банка к категории неплатежеспособных.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Владельцы существенного участия АО "Банк Сич" не приняли действенные меры по улучшению его финансового состояния для обеспечения способности выполнить в установленный Договором срок свои обязательства перед Национальным банком", – говорится в объявлении.

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В НБУ также отметили, что деятельность банка характеризовалась некачественной системой корпоративного управления, неэффективной бизнес моделью, осуществлением рисковых операций. Это подтверждается убыточной деятельностью и отрицательной динамикой нормативов капитала финучреждения.

Каждый вкладчик АО "Банк" получит от Фонда гарантирования вкладов физлиц возмещения в полном размере вклада вместе с процентами. Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам – 1229,7 млн грн.

В то же время в Нацбанке подчеркнули, что отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который устойчив и платежеспособен.

Напомним, в НБУ сообщили о положительных результатах от решения запретить обменникам выставлять курс валют.

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