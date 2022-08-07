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Нацбанк возобновляет обращение ценных бумаг

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Нацбанк возобновляет обращение ценных бумаг

Фото: УНИАН

Депозитарий Национального банка восстанавливает операции с государственными ценными бумагами, что должно предоставить дополнительный ресурс для восстановления экономики.

В то же время, НБУ отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Восстановление обращения государственных ценных бумаг как основного инструмента инвестирования участниками рынков капитала предоставит дополнительный ресурс для восстановления экономики. Возобновление операций с этими ценными бумагами также позволит финансовым учреждениям определить их рыночную стоимость", — говорится в сообщении.

Несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Национальный банк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках.

По-прежнему депозитарий Национального банка призывает своих клиентов минимизировать и по возможности отменить тарифы на депозитарные услуги для своих клиентов на период отсутствия тарифов депозитарию НБУ с целью привлечения дополнительных инвестиций в поддержку финансового фронта страны.

Ранее сообщалось, что депозитарий НБУ обеспечивает свою работу в соответствии с законодательством Украины по обеспечению надежного и стабильного функционирования системы депозитарного учета государственных ценных бумаг.

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