Международные резервы Украины составили 22,4 млрд дол. США по итогам июля - НБУ

По состоянию на 1 августа 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 22 385,4 млн дол. США.

В июле они снизились на 2%, учитывая интервенции Национального банка и выплаты по внутренним валютным обязательствам государства, которые в значительной степени компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Также читайте В приложении Monobank снова доступна покупка валюты: сколько долларов уже приобрели клиенты

В целом в июле динамику международных резервов определяли следующие факторы:

во-первых, сделки НБУ на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк продал на валютном рынке 2 117 млн дол. США и выкупил в резервы – 922,0 млн дол. США. Сальдо интервенций НБУ по итогам месяца было отрицательным и составило 1 195 млн дол. США. Уменьшение чистой продажи валюты Национальным банком в июле, если сравнить с предыдущими месяцами, связано, прежде всего, с корректировкой официального курса гривны к доллару США с 9:00 21 июля 2022 года на 25% (до уровня 36,57 грн за 1 доллар США). После установления нового официального курса гривни к доллару США чистый спрос по безналичным операциям клиентов заметно снизился. Так, с 22 июля и до конца месяца ежедневно на межбанковском валютном рынке фиксировалось чистое предложение в размере 40 млн дол. США до 70 млн. дол. США в день. Снижение объемов эмиссионного финансирования до 30 млрд грн в июле (со 105 млрд грн в июне) также способствовало уменьшению давления на международные резервы;

во-вторых, операции по управлению государственным долгом и получению помощи от иностранных партнеров.

Валютные поступления на счета правительства Украины в Национальном банке в июле составили 1 563,2 млн дол. США. В частности, 1049,1 млн дол. США поступили от правительства Германии, а 514,0 млн. дол. США – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ). Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 677,0 млн. дол. США, в том числе 630 млн дол. США направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, а 47 млн. дол. США – на расчеты с другими кредиторами;

в-третьих, переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 107,9 млн. дол. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка. Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно:

не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, – предварительные данные;

не позднее 21 дня месяца, следующего за отчетным, – уточненные данные.

Справка: данные об объеме международных резервов Украины приведены в эквиваленте доллару США.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение, отмечают в НБУ, принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

Запрет транслировать курс валют на табло – зачем НБУ ввел ограничения для пунктов обмена

Читайте также: