Міжнародні резерви становили 22,4 млрд дол. США за підсумками липня

Станом на 1 серпня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 385,4 млн дол. США.

У липні вони знизилися на 2% з огляду на інтервенції Національного банку та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави, які значною мірою компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Загалом упродовж липня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

по-перше, операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Національний банк продав на валютному ринку 2 117,0 млн дол. США та викупив до резервів – 922,0 млн дол. США. Сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило 1 195,0 млн дол. США. Зменшення чистого продажу валюти Національним банком у липні, якщо порівняти з попередніми місяцями, пов'язане насамперед із корегуванням офіційного курсу гривні до долара США з 9:00 21 липня 2022 року на 25% (до рівня 36,57 грн за 1 долар США). Після встановлення нового офіційного курсу гривні до долара США чистий попит за безготівковими операціями клієнтів помітно зменшився. Так, із 22 липня і до кінця місяця щоденно на міжбанківському валютному ринку фіксувалася чиста пропозиція обсягом від 40 млн дол. США до 70 млн дол. США на день. Зниження обсягів емісійного фінансування до 30 млрд грн у липні (з 105 млрд грн у червні) також сприяло зменшенню тиску на міжнародні резерви;

по-друге, операції з управління державним боргом та отримання допомоги від іноземних партнерів.

Валютні надходження на рахунки Уряду України в Національному банку в липні становили 1 563,2 млн дол. США. Зокрема, 1 049,1 млн дол. США надійшли від уряду Німеччини, а 514,0 млн дол. США – від розміщення валютних внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 677,0 млн дол. США, у тому числі 630,0 млн дол. США спрямовано на обслуговування та погашення ОВДП, а 47 млн дол. США – на розрахунки з іншими кредиторами;

по-третє, переоцінка фінансових інструментів через зміну ринкової вартості та курсів валют. Минулого місяця їх вартість знизилася на 107,9 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку. Дані про міжнародні резерви та ліквідність у іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;

не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

Довідка: дані щодо обсягу міжнародних резервів України наведені в еквіваленті до долара США.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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