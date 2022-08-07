Нацбанк відновлює обіг цінних паперів

Депозитарій Національного банку України відновлює операції з державними цінними паперами, що має надати додатковий ресурс для відбудови економіки.

Водночас НБУ відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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"Поновлення обігу державних цінних паперів як основного інструмента інвестування учасниками ринків капіталу надасть додатковий ресурс для відбудови економіки. Відновлення операцій з цими цінними паперами також дасть змогу фінансовим установам визначити їх ринкову вартість", - йдеться в повідомленні.

Попри відсутність обмежень щодо операцій з державними цінними паперами, Національний банк відтермінував застосування тарифів на депозитарні послуги до 22 грудня 2022 року. Цей крок дасть змогу учасникам ринків капіталу поступово адаптувати свої бізнес-процеси до нових умов на фінансових ринках.

Як і раніше, депозитарій Національного банку закликає своїх клієнтів мінімізувати та за можливості скасувати тарифи на депозитарні послуги для своїх клієнтів на період відсутності тарифів депозитарію НБУ з метою залучення додаткових інвестицій на підтримку фінансового фронту країни.

Раніше повідомлялося, що депозитарій НБУ забезпечує свою роботу відповідно до законодавства України для забезпечення надійного та стабільного функціонування системи депозитарного обліку державних цінних паперів.

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