Путін поскаржився на проблеми бідності та алкоголізму в РФ

Путін за понад 20 років перебування при владі нарешті "побачив", що в Росії - високий рівень алкоголізації населення

Президент Росії Володимир Путін поскаржився на масову залежність росіян від алкоголю.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

За словами диктатора, алкоголізм є гострою проблемою, яка особливо відчувається у мономістах (населений пункт, заснований при містоутворюючому підприємстві. – Ред.).

"Від низьких доходів громадян, від ситуацій, пов'язаних із цими мономістами, та інша проблема – це високий рівень алкоголізації населення. Не треба нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами", – сказав очільник країни-агресорки.

За даними Росстату, у першому кварталі 2022 року 14,3% жителів РФ проживали за межею бідності.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти стали більше пити, як наслідок - непокора офіцерам та міжетнічні конфлікти.

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