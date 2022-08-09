Сторінки українських захисників не мають блокуватися: Федоров звернувся до Meta

Напередодні соціальна мережа Instagram, що входить до складу корпорації Meta, з невідомих причин заблокувала сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі", на якій містилась інформація про бійців.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров отримав звернення від Асоціації захисників "Азовсталі" про блокування акаунта в Instagram.

Про це Федоров повідомив 9 серпня.

"Наша команда вже звернулася з листом до Meta із запитом розблокувати сторінку", - написав міністр.

За його словами, також були надіслані листи в Meta щодо голови Асоціації та 5 інших сторінок, пов’язаних з діяльністю "Азова". Наразі вони всі заблоковані.

"Сторінки українських захисників не мають блокуватися. Чекаємо на оперативну реакцію команди Meta. Сподіваємося, скоро компанії вдасться комплексно змінити підходи до модерації контенту та розв'язати проблему масових блокувань українських користувачів. Світ має знати правду про війну в Україні", - зазначив Федоров.

Нагадаємо, в.о. командира "Азова" майор Микита Надточій (позивний "Раз-Два") заявив, що для вбивства українських полонених в Оленівці росіяни могли використати реактивні піхотні вогнемети "Шмєль", які швидко випалюють кисень – і людина згорає за лічені секунди.

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