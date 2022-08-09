РФ обстріляла прикордонні села на Чернігівщині та Сумщині - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на північних кордонах України та на Харківщині.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 9 серпня.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли із ствольної та реактивної артилерії біля Миколаївки Чернігівської області та населених пунктів Катеринівка, Середина-Буда і Мезенівка на Сумщині.

Щоб уточнити положення підрозділів Сил оборони росіяни вели повітряну розвідку безпілотниками в районі сіл Гай, що на Чернігівщині та Шалигіне Сумської області.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Рідне, Соснівка, Прудянка, Слатине, Питомник, Руська Лозова, Петрівка, Чепіль, Печеніги, Слобожанське. Також загарбники завдали авіаудару біля Верхнього Салтова.

Нагадаємо, що окупанти йшли на штурм в районі Спірного і наступали у напрямку Бахмута.

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