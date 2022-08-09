Велика битва за південь може розпочатися вже за тиждень - Жданов

Україна на порозі великої битви за південь, чи вона вже почалася?..

Велика битва за південь ще не розпочалася. Але вже була спроба наступу у бік Миколаєва.

За словами військового експерта Олега Жданова, який висловив свою думку під час інтерв'ю ТСН.ua, це не означає, що Миколаївський напрямок буде головним.

"У будь-якому випадку, на мій погляд, у них десь тиждень на розхитування. Якщо до кінця тижня вони не почнуть якісь активні діїї, або обладнання оборонних рубежів - сідання в глуху оборону, або не почнуть проведення наступальної операції, то ми вже до кінця тижня зможемо почати позбавляти натупального потенціалу це угруповання", - зазначив експерт.

Нагадаємо, дані проведеного колаборантами опитування показали, що менше 10% мелітопольців підтримують Росію.

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