Большая битва за юг может начаться уже через неделю — Жданов

Украина на пороге великой битвы за юг, или она уже началась?

Большая битва за юг еще не началась. Но уже была попытка наступления в сторону Николаева.

По словам военного эксперта Олега Жданова, выразившего свое мнение во время интервью ТСН.ua, это не значит, что Николаевское направление будет главным.

"В любом случае, на мой взгляд, у них где-то неделя на расшатывание. Если до конца недели они не начнут какие-либо активные действия, или оборудование оборонных рубежей – садение в глухую оборону, или не начнут проведение наступательной операции, то мы уже до конца недели сможем начать лишать надвигающегося потенциала эту группировку", — отметил эксперт.

Напомним, данные проведенного коллаборантами опроса показали, что менее 10% мелитопольцев поддерживают Россию.

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