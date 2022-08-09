Жданов рассказал, получит ли Украина в ближайшее время современные истребители

Недавно в Пентагоне заявили, что поставка Украине истребителей не входит в ближайшую перспективу. США пока не обсудили и не согласовали передачу Украине боевых истребителей. Также не планируется делать это в ближайшее время.

Военный эксперт Олег Жданов интервью ТСН.ua рассказал, когда все же Украина сможет получить современные истребители и назвал главный фактор в этом вопросе.

"Это (поставки истребителей — ред.) – будет перспектива будущего, однако какого будущего, сказать трудно, может два месяца, может до конца года. Дело в том, что подготовка летчиков – это минимум 6 месяцев. Скорее всего, этот фактор и будет основным относительно сроков передачи нам западных образцов авиации. То, что она к нам приедет, можно не сомневаться, тем более нам негде взять другой авиации. Пополнять те старые советские запасы мы тоже не можем, потому что все производство находится в Российской Федерации. И поэтому мы будем стопроцентно отказываться от старой советской авиации и переходить на западные образцы. Но со временем", — резюмировал эксперт.

Напомним, в Пентагоне подтвердили передачу Украине противорадиолокационных ракет.

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