Ким оценил результаты поисков предателей в Николаеве

В Николаеве более двух суток длился комендантский час, во время которого город был "закрытым", а правоохранители проверяли подозрительных лиц.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким доволен обнаружением коллаборантов и предателей во время минувших выходных. Он назвал мероприятие "очень эффективным".

Об этом он сказал на брифинге, пишет УНИАН.

По его словам, правоохранители собрали большую базу потенциальных коллаборантов, по которой дальше будут проводить работу.

"Отработаны квартиры, десятки тысяч адресов и телефонов. Были зарегистрированные произведения были арестованы люди. Очень много коллаборантов и предателей сбежали... Лучший результат – это то, что Telegram-каналы врага молчали в эти выходные, и не было новых целей или каких-то прилетов", — сказал он.

К слову, генерал Дмитрий Марченко сообщал, что во время длительного комендантского часа было задержано около 400 человек, которые сотрудничали с представителями страны-агрессорки.

Как сообщалось, Ким оценил угрозу захвата Николаева в ближайшее время. По его словам, город находится под надежной защитой украинских военных. Кроме того, существенным успехам кафиров мешают меткие удары по западному вооружению по складам боеприпасов и пунктам управления.

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