Кім оцінив результати пошуків зрадників у Миколаєві

У Миколаєві понад дві доби тривала комендантська година, під час якої місто було "закритим", а правоохоронці перевіряли підозрілих осіб.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім задоволений вияленням колаборантів і зрадників під час минулих вихідних. Він назвав захід "дуже ефективним".

Про це він сказав під час брифінгу, пише УНІАН.

За його словами, правоохоронці зібрали велику базу потенційних колаборантів, за якою далі будуть проводити роботу.

"Відпрацьовано квартири, десятки тисяч адрес і телефонів. Були провадження, які зареєстровані, були заарештовані люди. Дуже багато колаборантів і зрадників втекли... Найкращий результат – це те, що Telegram-канали ворога мовчали цими вихідними, і не було нових цілей чи якихось прильотів", - сказав він.

До слова, генерал Дмитро Марченко повідомляв, що під час тривалої комендантської години було затримано близько 400 осіб, які співпрацювали з представниками країни-агресорки.

Як повідомлялося, Кім оцінив загрозу захоплення Миколаєва найближчим часом. За його словами, місто перебуває під надійним захистом українських військових. Крім того, суттєвим успіхам окупантів заважають влучні удари з західного озброєння по складах боєприпасів та пунктах управління.

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