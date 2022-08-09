В оккупированном Крыму сообщают о взрывах (фото, видео)

Вероятно, нанесен удар по военному аэродрому.
В оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.
Об этом пишут российские Телеграм-каналы.
"По предварительным данным, нанесен удар по военному аэродрому", — говорится под видео.
Официальных комментариев о взрывах оккупационные власти Крыма пока не давали.
Напомним, в Черном море у оккупированного Россией Севастополя зафиксировали странное поведение российского военного корабля.
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