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В оккупированном Крыму сообщают о взрывах (фото, видео)

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В оккупированном Крыму сообщают о взрывах (фото, видео)

Фото из открытых источников

Вероятно, нанесен удар по военному аэродрому.

В оккупированном Крыму сообщают о взрывах. О прилетах в Сети пишут жители Новофедоровки, дым оттуда виден даже на пляже в Евпатории.

Об этом пишут российские Телеграм-каналы.

"По предварительным данным, нанесен удар по военному аэродрому", — говорится под видео.

Официальных комментариев о взрывах оккупационные власти Крыма пока не давали.

Напомним, в Черном море у оккупированного Россией Севастополя зафиксировали странное поведение российского военного корабля.

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