РФ обстреляла приграничные села на Черниговщине и Сумщине — Генштаб

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации на северных границах Украины и Харьковщине.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 9 августа.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии возле Николаевки Черниговской области и населенных пунктов Екатериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области.

Чтобы уточнить положение подразделений Сил обороны россияне вели воздушную разведку беспилотниками в районе сел Гай Черниговской области и Шалыгино Сумской области.

В Харьковском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Родное, Сосновка, Прудянка, Слатино, Питомник, Русская Лозовая, Петровка, Чепиль, Печенеги, Слобожанское. Также захватчики нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова.

Напомним, что оккупанты шли на штурм в районе Спирного и наступали в направлении Бахмута.

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