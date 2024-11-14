Кадрові рішення Трампа віщують проблеми для Путіна: полковник описав суть

Кадрові рішення обраного президентом США Дональда Трампа вказують, що на президента Росії Володимира Путіна чекають проблеми.

Таку думку військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив "24 каналу".

Зокрема, Трамп на посаду міністра оборони висунув ветерана та коментатора Fox News Піта Хегсета. Як зауважив Світан, більшість з обраних до команди новообраного американського лідера є колишніми військовими.

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На думку експерта, перші кадрові рішення Трампа вказують на те, що в його команді буде "яструбине крило" республіканців, спрямоване на домінування США у світі. Світан вважає, що їм буде поставлено завдання – взятися за питання щодо домінування Китаю, який є ворогом. Тому ці призначення дуже важливі для України.

Полковник запасу зазначив, що а такому разі у Путіна виникне велика проблема, оскільки він є другом Китаю. Адже внаслідок удару по Пекіну у президента РФ навіть може голова "відвалитися".

"У Сі Цзіньпіна вона може ще втриматися, бо все-таки потужніша держава, а у Путіна голова може "відвалитися" від одного тільки економічного удару", – висловився Світан.

Він додав, що Путін розуміє – з приходом Трампа на посаду може виникнути питання про якісь подальші плани щодо розвитку ситуації на лінії фронту в Україні. Тому очільник Кремля намагається максимально використати військові резерви та техніку, щоб захопити більше територій.

До слова, Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки конгресмена Майка Волтца. Це полковник армії США, який служив у спецназі та брав участь у війні в Афганістані. Волтц 2022 року виступав за допомогу Україні, але під час останніх голосувань за підтримку виступав проти неї.

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