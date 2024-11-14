Кадрові рішення Трампа віщують проблеми для Путіна: полковник описав суть

Майбутні кадрові призначення дуже важливі для України.
Кадрові рішення обраного президентом США Дональда Трампа вказують, що на президента Росії Володимира Путіна чекають проблеми.
Таку думку військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан висловив "24 каналу".
Зокрема, Трамп на посаду міністра оборони висунув ветерана та коментатора Fox News Піта Хегсета. Як зауважив Світан, більшість з обраних до команди новообраного американського лідера є колишніми військовими.
На думку експерта, перші кадрові рішення Трампа вказують на те, що в його команді буде "яструбине крило" республіканців, спрямоване на домінування США у світі. Світан вважає, що їм буде поставлено завдання – взятися за питання щодо домінування Китаю, який є ворогом. Тому ці призначення дуже важливі для України.
Полковник запасу зазначив, що а такому разі у Путіна виникне велика проблема, оскільки він є другом Китаю. Адже внаслідок удару по Пекіну у президента РФ навіть може голова "відвалитися".
"У Сі Цзіньпіна вона може ще втриматися, бо все-таки потужніша держава, а у Путіна голова може "відвалитися" від одного тільки економічного удару", – висловився Світан.
Він додав, що Путін розуміє – з приходом Трампа на посаду може виникнути питання про якісь подальші плани щодо розвитку ситуації на лінії фронту в Україні. Тому очільник Кремля намагається максимально використати військові резерви та техніку, щоб захопити більше територій.
До слова, Трамп планує призначити своїм радником з питань нацбезпеки конгресмена Майка Волтца. Це полковник армії США, який служив у спецназі та брав участь у війні в Афганістані. Волтц 2022 року виступав за допомогу Україні, але під час останніх голосувань за підтримку виступав проти неї.
Читайте також:
- Чи може Трамп завершити війну у січні – Портников відповів
- За президентства Трампа Путін може отримати "зелене світло" для подальшої експансії: прогноз аналітиків The Hill
- Коли відбудеться розмова Трампа з Путіним: що кажуть у Кремлі
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.