Команда новообраного президента США Дональда Трампа наразі не зверталася із запитами щодо розмови із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це повідомив прессекретар господаря Кремля Дмитро Пєсков пропагандистам агентства ТАСС.

“Запитів на розмову з Путіним від команди Трампа поки що не надходило”, - сказав він.

Раніше видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомляло, нібито Дональд Трамп вперше після перемоги на виборах уже провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

За інформацією джерел видання, під час телефонної розмови, яку Трамп вів зі своєї резиденції у Флориді, він порадив російському диктаторові не загострювати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Факт такої розмови офіційно ніхто не підтвердив.

Нагадаємо, у Кремлі вважають, що діалог із США розпочнеться після вступу на посаду Дональда Трампа 20 січня. До цієї дати росіяни планують витіснити українські війська з території РФ, що начебто підтверджується активністю у Курській області.

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