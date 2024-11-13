Як Трамп може примусити Путіна закінчити війну: прогноз експерта 

Вашингтон має багато важелів впливу на Київ, але не на Москву, вважає аналітик.

Для завершення війни в Україні Дональд Трамп може скористатись принципами, описаними в його першій книжці "Мистецтво угоди".

Таку думку висловив колумніст Макс Бут у The Washington Post.

Зокрема, спілкуватися з позиції сили й мати важелі впливу. Це те, що може подіяти на Володимира Путіна наразі, адже російський диктатор кориться лише силі. Однак проблема в тому, що важелів впливу у США достатньо щодо України, яка залежить від Вашингтону й фінансово, й у військовому плані.

"Тиск на Київ нічого не дасть ― війну почала і продовжує Росія. Отже, Трампу варто знайти аргументи, переконливі для росіян", - вважає експерт.

Частина аргументів, які здаються сильними, насправді слабкі, стверджує Бут. Так, Трамп може пообіцяти в обмін на мир зняти бодай частину антиросійських санкцій ― але росіяни навчились виживати й з ними. А запровадження ще жорсткіших санкцій навряд чи істотно погіршить ситуацію, враховуючи економічну підтримку Кремля Китаєм.

Також Трамп може пригрозити Пекіну підняттям мит, однак Вашингтон зацікавленій у комплексній угоді з Китаєм, тож навряд чи піде на такі жертви через Україну, стверджує колумніст. Лишається силовий аспект, і тут у Трампа чимало інструментів.

Нагадаємо, на президентських виборах у США перемогу здобув Дональд Трамп, зміна адміністрації і передавання влади має відбутися 20 січня.

В інтерв'ю NBC після виборів Дональд Трамп сказав, що він не відкидає діалог з Володимиром Путіним.

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