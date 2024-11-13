Погода в Україні різко зміниться: готуйтеся до снігу

В Україні в найближчі дві доби очікуються дощі з мокрим снігом. Однак температурні показники можуть триматися значень попереднього тижня, запевняють в Укргідрометцентрі.

Яку температуру очікувати найближчими днями, коли країну накриє справжній снігопад та якою буде погода не тільки в листопаді, але й взимку – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Мокрий сніг та ожеледиця

Winter is coming! В Україні найближчі дві доби очікуються дощі з мокрим снігом. Однак температурні показники можуть триматися значень попереднього тижня, запевняють в Укргідрометцентрі.

Однак, у середу, 13 листопада, в західних, Житомирській і Вінницькій областях опади переважно варто очікувати опадів у вигляді мокрого снігу. На дорогах ожеледиця, на Закарпатті та в Карпатах ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах 0-5° морозу. На решті території вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Своєю чергою народна синоптикиня закликала водіїв завітати на шиномонтаж та попередила про мокрий сніг з дощем та ожеледицю.

"Шановні водії! Якщо ви все ще не поміняли гуму на зимову, поспішіть - бо завтра через низьку температуру повітря очікувані опади можуть випадати у вигляді мокрого снігу чи льодяного дощу. І самі розумієте, чим може загрожувати нехтування такими сезонними автотрадиціями. Мокрий сніг чи льодяний дощ найбільш ймовірні 13-го листопада у західних областях України, у Житомирській та Вінницькій областях. На решті території України - переважно дощ або просто густа хмарність. Але це не означає, що міняти гуму не треба - як казали наші бабусі, не балуйтеся. Температура повітря в більшості областей України вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень у середу +1+4 градуси. У південній частині вночі +3+5 градусів, вдень +5+9 градусів"

За словами Наталки Діденко, у Києві 13-го листопада - хмарна волога погода, але щоб якісь серйозні опади - навряд. Вночі +1, вдень +4 градуси. Також вона зазначила, що не варто очікувати від листопада "пурхаючих метеликів, веселого сонця і навколишнього тепла - він чесно робить свою листопадову роботу". Примітно, що найвищу температуру вдень 13 листопада в Києві було зафіксовано 2010 року, вона становила майже 16° тепла, найнижчу вночі - 13° нижче нуля 1993 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

Погода на 14 листопада

У четвер, 14 листопада, в Україні також очікується невеликий дощ, окрім південної частини, з мокрим снігом. Удень на Закарпатті та Прикарпатті без опадів. Вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла. На півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у Криму до 12° тепла. У Карпатах невеликий сніг, удень без опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. У Києві невеликий дощ і мокрий сніг, вітер південно-західний із переходом у північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°

Снігопади накриють Україну

Ба більше, синоптики вже прогнозують, що цього тижня в Україну прийде сніг. До першого снігопаду слід готуватися вже з 15 листопада. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття зранку 15 листопада, а до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України. Температура повітря в п'ятницю очікується від 0 до +2, в Карпатах морози до -4. У суботу, 16 листопада, негода накриє східні, південні, центральні й частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильними. Максимальна температура повітря знизиться до +2 вдень, а в ніч на 17 листопада стовпчики термометрів покажуть від -1 до -5, в Карпатах - 7 градусів морозу. А вдень 17 листопада снігопади очікуються лише на Донеччині. Вдень очікується від -1 до +4 градусів.

Прогноз від Ігоря Кібальчича

В свою чергу, у листопаді очікується мінливий характер погоди з достатньою кількістю опадів та невисокою температурою, запевняє Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог. У другій декаді листопада погода очікується більш спокійною в регіоні, завдяки формуванню великої зони підвищеного тиску. Температура повітря коливатиметься в межах кліматичної норми. У третій декаді місяця відбудеться подальше зниження температури, яка місцями вдень вже зберігатиметься нижче 0°С. Водночас відновиться й циклонічна діяльність. Як результат – опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть на більшій частині території України. Опади спостерігатимуться протягом усього місяця, а їхня кількість безпосередньо залежатиме від траєкторії зміщення циклонів та атмосферних фронтів. Чисельні розрахунки показують, що загальна їх кількість за місяць очікується в межах 35-80 мм, у Карпатах місцями близько 100 мм, що близько до норми (80-120%). Стосовно снігового покриву, то він може формуватися плямисто і на короткий період часу, втім, далеко не по всій Україні.

Прогноз на листопад від Віри Балабух

Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології НАН України також поділилася своїми прогнозами на осінь та, зокрема, на листопад 2024 року. За її даними, навіть нинішнє похолодання вписується в загальну тенденцію всесвітнього потепління. Адже навіть у мерзлякуваті дні температура все одно вища за загальноприйняту норму. В листопаді середній показник термометра буде вищим на 1 градус, ніж зазвичай, каже метеорологиня. Аграріїв, напевно, порадує, що після тривалої посухи, з другої половини листопада почастішають дощі, особливо в західних регіонах — традиційно найвологіших в Україні. У Карпатах ті самі опади перетворяться на мокрий сніг, іноді з дощем. особливо на високогір’ї, і туристичний сезон на якийсь час стане на паузу. Загалом середньодобова температура листопада відрізнятиметься по регіонах на 4-5 градусів: у південних областях вона становитиме 6-7 градусів тепла, а на Слобожанщині — лише 2-3 з позначкою “плюс”.

Прогноз на зиму 2024/2025

Примітно, що за словами кандидат географічних наук Віри Балабух очікується, що в Україні зима 2024/2025 також може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня за сезон температура повітря — на 1–2 градуси вищою за норму. Дуже ймовірно, що в південних областях країни, на Закарпатті, а також на півдні Кіровоградської, Дніпропетровської областей середня за зиму температура повітря буде додатною, коливаючись від 0 до 2˚С. Найнижчі температури ймовірні на північному сході країни й на високогір’ї Карпат. Середні за сезон їхні значення можуть бути від’ємними й коливатись у межах від -3 до -4˚С і нижче. Найхолоднішим зимовим місяцем в Україні є січень. 2025 року він може бути на один градус теплішим за кліматичну норму, а його середня за місяць температура може коливатися від +1...-2˚С на півдні до -3 й нижче в північних, північно-східних областях і Карпатах. Лютий також може бути на один градус теплішим проти його середніх багаторічних значень у 1991–2020 роках. На півдні країни й на Закарпатті середня за місяць температура повітря буде додатною — +1-2˚С градуси й вище, а на північному сході до -3…-4˚С градусів і нижче. Кількість опадів узимку в Україні очікується в межах норми: від 90–130 мм на рівнинній території до 200 мм і більше в Карпатах. Проте, якою б мінливою не була погода, зберігай внутрішню посмішку та сонячний настрій в душі.

Нагадаємо, до України 12 листопада прибуде небезпечна "брудна хмара" з Європи. 15 листопада її вплив охопить усі західні області та частину центральних.

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