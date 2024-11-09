Останні теплі дні, а далі - снігопади: синоптики оновили прогноз в Україні 

9 та 10 листопада буде дуже навіть тепло як для листопада. Далі вже погода кардинально зміниться.

Що прогнозують нам синоптики – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Якою буде погода вихідними

Синоптики прогнозують, що 9 листопада опадів не буде, але попереджають, що вночі та вранці місцями очікується туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

У західних регіонах змінних напрямів, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від одного градусу морозу до +4 градусів тепла, а вдень буде від ​​+8 до +13 °С градусів тепла.

Аналогічна погода на нас чекає і у неділю. 10 листопада по всій території України триватиме антициклон, а тому очікується мінлива хмарність, але знову ж таки без опадів.

Вночі та вранці місцями буде туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 0 до +5 градусів тепла, а вдень також буде від ​​+8 до +13 градусів тепла.

Суху погоду обіцяють до 10 листопада і синоптики метеоресурсу Ventusky, там зазначають, що 9 і 10 листопада в Україні очікується до +8 °С, окрім Закарпаття, де вдень стовпчики термометрів покажуть +10 +13 °С.

Однак вже наступного тижня в Україну суне хвиля сильних снігопадів. Про це свідчать дані радару погоди Ventusky. Згідно з прогнозом синоптиків, українцям варто готуватися до першого сильного снігопаду вже від 15 листопада. Атмосферний фронт з південного заходу принесе сніг на Буковину та Прикарпаття зранку 15 листопада, а до кінця доби снігопади накриють західні, північні та центральні області України.

Температура повітря у п'ятницю очікується від 0 до +2, в Карпатах морози до -4.

У суботу, 16 листопада, негода накриє східні, південні, центральні й частину північних областей. Подекуди снігопади будуть сильними. Максимальна температура повітря знизиться до +2 вдень, а в ніч проти 17 листопада стовпчики термометрів покажуть від -1 до -5, в Карпатах - 7 градусів морозу.

17 листопада снігопади очікуються лише на Донеччині, а невдовзі сніговий фронт залишить територію нашої країни. Вдень очікується від -1 до +4 градусів. А вже до кінця доби в Україну прийде потепління - на заході очікується +8.

Температурні гойдалки

Температурні гойдалки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочався від +12-13 градусів удень, далі кілька днів синоптики прогнозують, що буде +5-7, а потім тепло ще трохи повернеться і буде знову +9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме.

Де буде холодніше

У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступив у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впала від +10-12 градусів до +5-6, синоптики кажуть, що так буде протягом двох тижнів.

Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, вночі заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало, і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами. Однак далі прогнозують похолодання.

Раніше синоптики повідомили, що до України йдуть морози. Як зміниться погода – читайте у нашій новині.