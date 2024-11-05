Погода у листопаді: де буде тепло, а де сніжитиме

Погода знову вражає. Листопад продовжує дивувати погодою.

Триватиме місяць по-різному: в яких областях ще буде тепло, а де похолодає й що за магнітні бурі знову накрили нашу країну – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Якою буде погода у листопаді?

Листопад у кожному регіоні буде різним. Синоптики кажуть, чим далі на північ і схід, тим раніше прийде холод. За узагальненим прогнозом холодати почне у другій декаді, температура до кінця місяця поступово знизиться від +6-7 до +3-4 градусів удень і від 0-3 градусів тепла до 1-2 градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади, вся третя декада очікується "мокрою", пройдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода у листопаді буде різною. "Температурні гойдалки" протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях – це Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться від +12-13 градусів удень, далі кілька днів буде +5-7 і знову +9-11. Вночі холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме. Крім цього, на Україну суне новий антициклон, який принесе погоду без дощів і суцільної хмарності. Зокрема, про погоду на поточний тиждень розповіла синоптикиня "Українського гідрометцентру" Наталія Птуха в інтерв'ю OBOZ.UA.

Де буде найхолодніше

За її прогнозами, натяку на потужні циклони й опади в найближчій синоптичній перспективі немає, запевнила вона. Водночас фахівці "Українського гідрометцентру" повідомили, що середня місячна температура повітря у нинішньому листопаді буде, як і торік, у межах норми майже на всій території України. Лише на сході і південному сході – дещо вища за норму. Однак, це менше, ніж на один градус. Як розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня, листопад – перехідний місяць від осені до зими, пора передзим′я. Воно починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у листопаді в більшості областей становить 24 градуси морозу. У північних, східних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах – 31 градус морозу, на півдні Криму та Одещині – 13 градусів морозу. Абсолютний максимум температури – 24 градуси тепла, у Закарпатській, Чернівецькій, центральних, південних областях та у Криму до 29 градусів тепла. У східних областях – це Харківська, Донецька і Луганська – листопад вступить у свої права вже на третій день: денна температура швидко впаде від +10-12 градусів до +5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси, а, враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікувані заморозки до -2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало, і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині, іноді пролітатиме сніг.

Де буде тепло

Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами. Однак далі буде похолодання. А от на сайті метеопрог детальніше розповіли, чого очікувати українцям у поточному тижні. Отож, у вівторок, 5 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі у східній частині, вдень також місцями у північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с, на сході вночі збережуться окремі пориви, 15 - 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -4…+1 °С, вдень +3…+8 °С, на північному сході близько нуля. У середу, 6 листопада, вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1 °С, вдень +5…+10 °С, у північно-східній частині 0…+5 °С. У четвер, 7 листопада, під впливом антициклону по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 °С, вдень +7...+12 °С, на сході +2...+7 °С. У п'ятницю, 8 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с; у східній частині західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С. У суботу, 9 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7 - 12 м/с; у західних регіонах змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4 °С, вдень +8…+13 °С. У неділю, 10 листопада, на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +8…+13 °С.

І знову магнітні бурі

Але це ще не усі сюрпризи! На сайті meteoagent попередили, що уже за кілька днів країна опиниться під впливом нової магнітної бурі. Фахівці зазначають, що магнітна буря атакувала країну ще 25 жовтня. Тоді її потужність була на рівні 4-х балів. Вже наступного дня вона зросла до 5-ти балів. На такому рівні вона протрималася до 28 жовтня включно. З 29 жовтня до 1 листопада включно потужність магнітної бурі зупинилася на позначці майже 7 балів, після чого пішла на спад. Очікувалося, що магнітна буря закінчиться, але вже 4 листопада країну атакувала нова буря. Вона вдарила з потужністю майже 6 балів. Згідно з прогнозом, наступного дня вона стане 3-бальною. Водночас варто зазначити, що вже 11 листопада країну атакує нова магнітна буря і вдарить одразу з майже 5-бальною потужністю.

Чи буде зима теплою

А от щодо зими, то метеорологи кажуть, що середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Вона коливатиметься в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Але не виключає, що будуть затоки арктичного холоду, тобто зниження температури.

Так, завдяки цьому повітряні маси на територію України будуть виходити з району Середземного моря та Атлантики. Крім того, на погоду впливає і парниковий ефект.

Які ризики передбачають синоптики

Водночас, зауважила Балабух, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Метеорологиня уточнила, що влітку в Україні спостерігалося аномальне тепло, а початок осені також достатньо спекотний і нехарактерний для осінньої погоди.