В Україні різко зміниться погода: прогноз на тиждень, 4-10 листопада

Штормовий північно-західний циклон зіпсує погоду у більшості областей України.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

У понеділок, 4 листопада, під впливом активного "пірнаючого" циклону, в Україні очікується нестійка погода.

На Лівобережжі, а також місцями у західних областях пройдуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи. Очікується посилення північно-західного вітру до 17-24 м/с (за винятком Закарпаття). Температура повітря вночі становитиме -2…+3°, вдень +6…+11°.

У вівторок, 5 листопада, в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі у східній частині, вдень також місцями у північних регіонах пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на сході вночі збережуться окремі пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1°, вдень +3…+8°, на північному сході близько 0°.

У середу, 6 листопада, вночі місцями у північних та центральних регіонах пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вдень по всій Україні очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1°, вдень +5…+10°, у північно-східній частині 0…+5°.

У четвер, 7 листопада, під впливом антициклону по всій території України очікується суха погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3°, вдень +7...+12°, на сході +2...+7°.

У п'ятницю, 8 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у східній частині західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4°, вдень +8…+13°.

У суботу, 9 листопада, утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с; у західних регіонах змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4°, вдень +8…+13°.

У неділю, 10 листопада, на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5°, вдень +8…+13°.

Раніше повідомлялося, що в Україні зима 2024/2025 може бути теплішою, ніж зазвичай, а середня сезонна температура повітря — на 1-2 градуси вищою за норму.

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